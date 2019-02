Driessen: ’Bij tegenwind ontbreekt het aan leiderschap’

„Leiders en leiderschap worden geaccepteerd als het goed gaat, maar bij tegenwind ontbreekt de autoriteit bij die zogenaamde leiders”, zegt Valentijn Driessen in zijn column over het slecht presterende Ajax.

Topspelers

Driessen legt de schuld vooral bij de spelers waarvan verwacht wordt dat zij de kar trekken wanneer het slecht gaat. „Tadic en Blind, de dure aankopen met hun topsalarissen, geven niet thuis. De Jong maakt zijn recordtransfer tijdelijk niet waar en krijgt plots maniertjes, Ziyech is en blijft een Einzelgänger behoudens z’n vrije trappen is Schöne volgens zijn ploeggenoten over the hill.”

Aanvoerder

„De Ligt heeft het te druk met zichzelf”, vindt Driessen. „Nu zit zijn jonge leeftijd (19 jaar) hem ineens in de weg. De buitenlanders vinden vanuit hun cultuur dat De Ligt hiërarchisch gezien geen aanvoerder kan zijn, omdat de band thuishoort bij de oudste of langst dienende speler.”

