Israel: ’Je moet De Jong al buiten de zestien aanpakken’

Aanvoerder Luuk de Jong is van onschatbare waarde voor PSV. Ⓒ ANP

Waar PSV op bezoek bij FC Utrecht (2-2) als collectief ondermaats presteerde, behoedde Luuk de Jong zijn ploeg met twee treffers voor grotere schade. De 28-jarige aanvoerder was in De Galgenwaard ouderwets aan het trekken, sleuren en scoren. „In dit soort wedstrijden, waarin PSV van een achterstand moet terugkomen, is Luuk een uitermate geschikte spits”, aldus Rinus Israel, rapporteur voor het Voetballer van het Jaar-klassement.