Bahreinse voetballer weer op vrije voeten

Een Thaise rechter stelde Al Araibi maandag op vrije voeten, nadat het verzoek om uitlevering aan Bahrein was ingetrokken. De 25-jarige verdediger, die in zijn geboorteland nog een celstraf van tien jaar zou moeten uitzitten, keert na ruim twee maanden in de gevangenis terug naar Australië, waar hij voetbalt voor Pascoe Vale FC.

Interpol

Al Araibi was eind november opgepakt op de luchthaven van Bangkok toen hij daar met zijn vrouw op huwelijksreis wilde gaan. Via Interpol liep een verzoek van Bahrein om de voormalig international op te pakken. Al Araibi zou daar vanwege vermeende vernieling van een politiebureau de gevangenis in moeten.

De voetballer, een uitgesproken tegenstander van het regime in Bahrein, was in 2014 gevlucht naar Australië. Hij kreeg daar politiek asiel en pakte zijn voetbalcarrière weer op.

