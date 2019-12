Van Gerwen leert Taylor in demo een lesje

Voor Mighty Mike en The Power was het voor het eerst sinds 2017 dat ze tegen elkaar speelden op Engelse bodem. Eerder dit jaar mochten ze wel al in Nederland (Den Bosch) tegen elkaar darten. Ook toen won Van Gerwen makkelijk: 9-4.

De demonstratiepot was een ’best of 17-wedstrijd’. De Brabander liep al snel uit naar een 5-0 voorsprong. Pas daarna wist Taylor, 16-voudig wereldkampioen, zijn eerste leg te pakken. Uiteindelijk liep Mighty Mike weer verder uit naar 7-1.

Van Gerwen miste vervolgens enkele matchdarts bij 8-2, waardoor hij Taylor nog een leg schonk. Maar daarna was het toch echt raak en einde demonstratie: 9-3.

Het WK darts begin op 13 december in Alexandra Palace. De Vlijmenaar zal dan in de openingsavond in de tweede ronde in actie komen tegen de winnaar van Jelle Klaasen - Kevin Burness.