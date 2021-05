’Arno Kamminga en Kira Toussaint veranderen tijdens de race in tijgers’

Arno Kamminga Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - De gedachte keurt Mark Faber niet af, maar er is wel direct een waarschuwing. Arno Kamminga en Kira Toussaint naar voren schuiven als de gold diggers die in Tokio met een medailleregen hun stormachtige progressie onderstrepen? „Laten we nou niet te optimistisch zijn”, zegt de bondscoach en trainer van het duo dat op de EK langebaan in Boedapest zeer succesvol is.