Solskjaer: ’Niemand komt met plezier naar Old Trafford’

„De tijd van afwachten is voorbij”, zegt de Noorse coach Ole Gunnar Solskjaer. „We moeten de oude, vertrouwde manier van spelen van deze club laten herleven. Vroeger kwam niemand met plezier naar Old Trafford.”

Geloof

Bij de loting die de toen nog vervallen Engelse club aan de Franse kampioen koppelde, leek sprake van een ’mission impossible’. Dat is inmiddels veranderd. Sinds Solskjaer in december José Mourinho opvolgde, verloor United niet meer, wel waren er tien overwinningen en een gelijkspel. Bovendien mist PSG enkele belangrijke spelers, onder wie het Braziliaanse wonderkind Neymar. Solskjaer: „Wij moeten geloven in een goed resultaat. Daar begint het mee.”

Bekijk ook: Grote problemen voor PSG

Sir Alex

Solskjaer wil de tijd van Sir Alex Ferguson, onder wie hij speelde, laten herleven. Na zijn vertrek ging het mis met de club. De Noor: „In die tijd waren de trainers van de tegenpartij bang voor de passie en het tempo van Manchester United. Daar hoor ik ze nog vaak over. We speelden vol overtuiging op de aanval. Nu hebben we genoeg goede voetballers om dat opnieuw te doen. Marcus Rashford, Anthony Martial, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Jesse Lingard. We hoeven voor niemand onder te doen.”

Voor Solskjaer is de ontmoeting in de Champions League zijn eerste internationale test als trainer van de club. Insiders verwachten dat een goed resultaat een langer verblijf van de Noor op Old Trafford dichterbij brengt. „Dit zijn altijd de doorslaggevende wedstrijden”, zegt de coach. „Mijn mooiste avonden als speler waren de avonden waarin we in de Champions League speelden.”

Revalideren

Dinsdagavond wordt dus een serieuze proef voor de interim-coach. Gelukkig voor hem en voor United speelt de Braziliaanse superster voorlopig niet mee bij de Parijzenaren. Neymar werkt momenteel hard aan zijn herstel nadat hij in januari zijn middenvoetsbeentje brak.