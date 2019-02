Sarri: ’Mijn baan is altijd in gevaar’

De ploeg van de Italiaanse manager werd zondag in de Premier League vernederd door Manchester City, dat Chelsea de grootste competitienederlaag sinds 1991 bezorgde (6-0). „Ik maak me zorgen om mijn team en om hoe we spelen, maar niet om mijn baan. Die is altijd in gevaar”, zei Sarri. „Dat is verder aan de clubleiding.”

Bekijk ook: Manchester City vernedert Chelsea

De ploeg van Sarri begon sterk aan het seizoen, maar draait de laatste weken stroef, zeker in uitwedstrijden. Sinds 30 december wist Chelsea niet meer te scoren buiten het eigen Stamford Bridge. De laatste drie uitduels met Arsenal (2-0), Bournemouth (4-0) en City leverden allemaal nederlagen op. Chelsea is gezakt naar de zesde plek in de Premier League, waarin de top vier zich plaatst voor de Champions League.

Kritiek

De 60-jarige Sarri, die afgelopen zomer zijn ontslagen landgenoot Antonio Conte opvolgde, bekritiseerde zijn spelers al een paar keer openlijk. De Italiaan zei dat zijn spelersgroep moeilijk te motiveren is. Ook vindt hij dat Eden Hazard, al goed voor twaalf doelpunten en tien assists in de Premier League, geen leider is.

„In de aanloop naar de wedstrijd proefde ik volop motivatie. We begonnen tegen City ook goed, maar toen we al snel een stomme tegengoal kregen, waren we mentaal niet in staat om in de wedstrijd te blijven. Ik snap niet hoe dat kan. De ploeg speelt op dit moment ook niet het voetbal dat ik voor ogen heb.”

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League.