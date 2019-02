Seedorf geeft Ajax kans: ’Real kan te gemakzuchtig zijn’

Dat meldt Seedorf aan het Spaanse Marca. „Real Madrid is de titelverdediger en heeft een speciale band met de Champions League.”

Speciaal

Seedorf won de cup met grote oren in 1995 met Ajax. In 1998 won de 87-voudig international de beker met Los Blancos, nota bene in Amsterdam. „Beide keren waren speciaal voor mij. Bij Ajax vierde ik de titel met mijn idool Frank Rijkaard, dat was prachtig. Ik stond toen aan het begin van mijn carrière en hij aan het eind. Bij Real vierden wij dat de club de Champions League na 32 jaar eindelijk weer eens had gewonnen.”

Gemakzucht

Seedorf, de huidige bondscoach van Kameroen, kent beide clubs - die het woensdagavond in het miljardenbal tegen elkaar opnemen - door en door. „Real Madrid speelt tegen een club dat de knock-outfase al jaren niet meer heeft bereikt”, vertelt Seedorf over een gemotiveerd Ajax, waar hij zijn professionele loopbaan begon. „Ajax gelooft erin dat het Real kan verslaan. Zeker omdat er bij Real gemakzucht in de ploeg kan kruipen, omdat het al jarenlang dit soort wedstrijden wint.”

Ronaldo

Real Madrid pakte van de laatste vijf edities vier keer de eindzege. Maar dat deed de ploeg met superster Cristiano Ronaldo in de gelederen. Zonder de Portugese topscorer gaat het de Madrilenen een stuk moeilijker af. „Met Ronaldo erbij had Real meer zelfvertrouwen”, zegt Seedorf, die denkt dat de huidige resultaten van Los Galacticos met Ronaldo niet anders zouden zijn geweest dan de resultaten zonder CR7. „Het vertrek van Zidane heeft een grotere impact gehad. De manier van speler is totaal veranderd bij Real”, stelt Seedorf, die ziet dat Real Madrid na een stroeve start van het seizoen het weer op de rit lijkt te hebben.

Bekijk ook: Het kleedkamerpact van Ajax is opgeblazen