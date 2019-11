Arsenal zet Emery op straat na historisch slechte reeks

Emery wist dat zijn positie bij Arsenal heel wankel was geworden na een serie van zeven wedstrijden zonder overwinning. „Maar ik denk alleen maar aan de volgende wedstrijd, hoe we het dan beter kunnen doen”, zei de Spaanse manager nog na afloop van de nederlaag tegen de Duitsers. De clubleiding van Arsenal kon dat geduld niet opbrengen en hebben de trainer vrijdag ontslagen. „Wij hebben het besluit genomen om een einde te maken aan de samenwerking met Unai Emery en zijn staf”, meldt Arsenal op zijn clubkanaal.

Volgens de clubleiding was het besluit gebaseerd op de slechte aanhoudende resultaten Arsenal. De Londense club noteerde na de nederlaag van donderdagavond namelijk zijn slechtste reeks sinds 1992.

Oud-speler Freddie Ljunberg neemt het stokje van Emery over. „We hebben Freddie gevraagd of hij de verantwoordelijkheid op zich wil nemen als interim-coach. We hebben er alle vertrouwen in dat hij ons verder kan brengen”, is het laatste statement van Arsenal, die in de tussentijd de zoektocht start naar een nieuwe hoofdtrainer.