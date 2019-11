Ontslag Emery dreigt na historisch slechte reeks

Volgens diverse Engelse media wordt Emery mogelijk vrijdag al ontslagen na de slechtste serie van Arsenal sinds 1992. De 48-jarige Spanjaard krijgt de ’Gunners’ dit seizoen maar niet aan de praat. In de Premier League staat Arsenal op de achtste plaats, met al zeventien punten achterstand op koploper Liverpool. De laatste competitiezege dateert van begin oktober tegen Bournemouth (1-0). „Op dit moment gaat het niet goed. We hebben een overwinning nodig om vertrouwen terug te krijgen”, aldus Emery. „We kunnen beter voetballen dan we laten zien.”

Op de tribunes van het slechts voor de helft gevulde Emirates-stadion hielden heel wat fans van Arsenal briefjes omhoog met daarop de tekst ’Emery out’. „In de eerste helft speelden we goed, maar in vijftien minuten tijd gaven we alles uit handen”, zei Emery. „We verdienden meer.”

Volgens tv-analist Martin Keown, oud-speler van Arsenal, moet de clubleiding ingrijpen. „We spelen als een degradatiekandidaat. Alles is mis: de opstelling, de motivatie, de wissels, de manier van voetballen. De mensen aan de top moeten nu een beslissing nemen, anders glijdt Arsenal nog verder af.”

Emery heeft begrip voor de kritiek, maar werkt stug door. „Ik begrijp dat er kritiek is op het team en op mij. Maar mijn werk is analyseren hoe we spelen, wat we beter kunnen doen en de ploeg voorbereiden op de wedstrijd van zondag tegen Norwich City.”