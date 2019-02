ManUtd-legende Scholes aan slag als trainer

Het is de eerste echte trainersklus voor de 44-jarige oud-middenvelder van Manchester United. In het verleden was hij wel als een actief als assistent bij zijn oude club en stond hij op interim-basis kortstondig aan het roer bij Salford City.

Clubeigenaar Abdallah Lemsagam van Oldham is in zijn nopjes met de 66-voudig Engels international, die gedurende zijn loopbaan elf keer kampioen van Engeland werd met The Red Devils en bovendien de Champions League en de wereldtitel.

„Paul heeft alles gewonnen wat er in te winnen valt in het voetbal. Hij is iemand met veel voetbalkennis en wil dolgraag slagen als trainer. Ik sta honderd procent achter Paul en hopelijk kunnen we onze club gezamenlijk aan successen helpen.”