Olympisch roeikampioen (30) overlijdt tijdens ski-trip

De 30-jarige roeier was op skivakantie in het Zwitserse Sankt Moritz. Het is nog onduidelijk hoe Reinelt precies is gestorven.

„We zijn vol ongeloof en verbijstering nadat we vanmorgen zijn ingelicht over de veel te vroege dood van Maximilian”, aldus aanvoerder Carsten Oberhagemann van de Duitse roeiploeg in een verklaring.

„Voor ons was Maximilian veel meer dan een Olympisch kampioen, veel meer dan alleen een onderdeel van Team Duitsland. Hij was bovenal een vriend, iemand waar je op kon vertrouwen. Niet alleen tijdens trainingen en wedstrijden, maar ook buiten het roeien om.”

Reinelt won in 2012 tijdens de Zomerspelen in Londen goud met de Duitsland-Acht. Vier jaar later pakte hij in Rio zilver met diezelfde ploeg. Bovendien werd hij tijdens zijn actieve loopbaan tweemaal wereldkampioen en vijfmaal Europees kampioen. Na de Spelen in Rio stopte hij met roeien.