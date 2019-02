Real in aanloop naar clash met Ajax zonder Benzema

De Franse spits bleef uit voorzorg binnen. Benzema ging zaterdag in de gewonnen stadsderby tegen Atlético Madrid (1-3) kort voor tijd naar de kant. Onduidelijk is of de nummer 9 van Real Madrid iets mankeert.

Spelmaker Isco liet zich ook niet zien op het veld, hij heeft last van zijn rug. Onder trainer Santiago Solari krijgt Isco amper speeltijd. Middenvelder Marcos Llorente gaat zeker niet mee naar Amsterdam. Hij liep vorige week een spierblessure op in de Clásico voor de Spaanse beker tegen FC Barcelona (1-1).

Benzema is de laatste weken goed in vorm. De 31-jarige spits maakte dit kalenderjaar al zeven doelpunten. De Fransman won met Real Madrid de Champions League vier keer in de afgelopen vijf jaar.