F1-team Toro Rosso presenteert bolide

De wagen van het zusterteam van Red Bull Racing lijkt qua kleurstelling op die van vorig jaar. Nog steeds overheersen blauw, rood en zilver de livery. De auto heeft vanwege de nieuwe regels een iets andere look gekregen.

Ⓒ Toro Rosso

Toro Rosso rijdt in 2019 met een nieuw rijdersduo. De naar Red Bull vertrokken Pierre Gasly en de aan de kant geschoven Brendon Hartley zijn vervangen door oude bekende Daniil Kvyat en het Thais-Britse Alexander Albon, die afkomstig is uit de Formule 2.

Alexander Albon en Daniil Kvyat. Ⓒ Toro Rosso

Toro Rosso draaide in 2018 een testjaar met de Honda-motor. Dat was zo veelbelovend dat Red Bull Racing ook in zee besloot te gaan met de Japanse fabrikant.

Bij de ontwikkeling van de STR14 heeft het Italiaanse team meer hulp dan voorheen gekregen van de grote broer en dus mag komen seizoen meer worden verwacht van Toro Rosso.

Ⓒ Toro Rosso

Franz Tost vindt het geen enkel probleem dat zijn renstal als B-team fungeert. „Ik ben er meer dan blij mee, omdat we tegelijkertijd ook onze eigen prestaties verbeteren.”

Het team stelt vanwege de geïntensiveerde samenwerking met Red Bull Racing geen opvolger aan voor de naar McLaren vertrokken technisch directeur James Key.

Haas was vorige week het eerste team dat de nieuwe auto presenteerde. De andere teams volgen in de komende acht dagen.

Alle presentatiedata op een rij. Ⓒ F1