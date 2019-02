Vraagteken achter doelman AS Roma

De 29-jarige Zweed heeft nog altijd last van een kuitblessure, vorige week opgelopen in de competitiewedstrijd tegen AC Milan (1-1). „Olsen is nog steeds een twijfelgeval”, zei trainer Eusebio Di Francesco. „We gaan hem dinsdagochtend nog een keer onderzoeken.”

Met Antonio Mirante onder de lat won AS Roma vrijdag bij Chievo Verona (3-0). De Griekse verdediger Konstantinos Manolas is na een blessure weer inzetbaar voor Di Francesco, die ook kan beschikken over zijn 35-jarige aanvoerder Daniele De Rossi. Patrik Schick, Diego Perotti en Cengiz Ünder ontbreken vanwege fysieke problemen bij Roma, waar Rick Karsdorp sinds een paar weken basisspeler is. Justin Kluivert moet zich doorgaans tevreden stellen met invalbeurten.

„Deze wedstrijd is voor ons een geweldige kans om wat enthousiasme terug te krijgen bij de fans”, zei Di Francesco, wiens elftal in de Serie A is afgezakt naar de zesde plaats en in de Italiaanse beker met 7-1 werd vernederd door Fiorentina. „Er zitten nog twee Italiaanse clubs in de Champions League, we zijn trots dat wij daarbij horen. We willen weer ver komen.”

Vorig seizoen haalde AS Roma de halve finales, waarin Liverpool over twee duels net te sterk bleek (7-6).

FC Porto is zonder Jesús Corona en Moussa Marega naar de Italiaanse hoofdstad gekomen. De Mexicaanse vleugelspits Corona (ex-FC Twente) zit een schorsing uit. Marega, de topscorer van Porto, bleef vanwege een spierblessure achter in Portugal.