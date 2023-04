Goede generale Roma voor return tegen Feyenoord, Vilhena helpt Salernitana

De ploeg van Mourinho kwam op 56 punten en verstevigde de derde plaats in de Serie A. Roma heeft 5 punten minder dan stadgenoot Lazio en 19 minder dan koploper Napoli, maar wel 3 punten meer dan landskampioen AC Milan.

De thuisploeg kreeg na ruim een half uur een strafschop. Bryan Cristante, die eerder nog een hoofdwond had opgelopen, schoot de bal hard op de paal. Uit de rebound trof Edoardo Bove wel doel.

In de tweede helft verdubbelde Lorenzo Pellegrini de marge. De aanvoerder werd donderdag in De Kuip al in de rust gewisseld, maar stond tegen Udinese weer in de basis, net als Georginio Wijnaldum die na ruim een uur werd gewisseld. Udinese kon het weer spannend maken toen het eveneens een strafschop kreeg, na hands van Gianluca Mancini. Roma-keeper Rui Patricio redde echter op de inzet van Roberto Pereyra.

Paulo Dybala ontbrak in de selectie van Mourinho. Het is ook nog onduidelijk of de Argentijn, die in Rotterdam met een spierblessure uitviel, in de return tegen Feyenoord inzetbaar is. Leonardo Spinazzola, Nemanja Matic, Nicola Zalewski en Tammy Abraham, die ook met een blessure uitviel in De Kuip, begonnen op de bank en mochten in de loop van de tweede helft invallen. Abraham maakte in de extra tijd met een kopbal nog de 3-0.

Vilhena belangrijk voor Salernitana

Tonny Vilhena heeft Salernitana met zijn vierde doelpunt in de Serie A een punt bezorgd. De oud-speler van Feyenoord opende in de uitwedstrijd tegen Torino al vroeg de score met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied. De thuisclub uit Turijn kwam na bijna een uur spelen op gelijke hoogte via spits Antonio Sanabria: 1-1.

Salernitana staat met 30 punten op de vijftiende plaats. De ploeg van Vilhena heeft 7 punten meer dan Hellas Verona, dat net onder de degradatiestreep staat. Torino staat met 39 punten stevig in de middenmoot.

Een blije Tonny Vilhena na zijn openingstreffer. Ⓒ ANP/HH

Vilhena (28) is bezig aan zijn eerste seizoen in de Italiaanse voetbalcompetitie. Salernitana huurt de middenvelder van de Spaanse club Espanyol.

Opmars van Juventus richting Champions League stokt

Juventus heeft de tweede nederlaag op rij moeten incasseren in de Italiaanse voetbalcompetitie. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri ging met 1-0 onderuit bij Sassuolo, door een doelpunt na een uur spelen van Grégoire Defrel. Daardoor stokte de opmars van Juventus richting de plaatsen die recht geven op tickets voor de Champions League.

De club uit Turijn moest in januari maar liefst 15 punten inleveren, als straf voor overtredingen van de financiële regels. Juventus viel daardoor ver terug op de ranglijst van de Serie A. De ploeg van Allegri klom de afgelopen weken weer omhoog, maar blijft nu hangen op de zevende plaats. 'Juve' verloor vorige week met 2-1 bij Lazio en ook tegen Sassuolo ging het mis. De achterstand op AC Milan, dat vierde staat, bedraagt 9 punten.

Doelman Wojciech Szczesny ontbrak bij Juventus. De Pool moest zich donderdag in de Europese thuiswedstrijd tegen Sporting (1-0) kort voor rust laten vervangen, omdat hij last had van hartkloppingen. Hoewel Szczesny zich al snel beter voelde, stond reservekeeper Mattia Perin zondag onder de lat.

Juventus speelt donderdag in Lissabon de return tegen Sporting. Inzet van dat duel is een plek in de halve finales van de Europa League.