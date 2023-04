Scorende Vilhena helpt Salernitana, Juventus verliest weer

Salernitana staat met 30 punten op de vijftiende plaats. De ploeg van Vilhena heeft 7 punten meer dan Hellas Verona, dat net onder de degradatiestreep staat. Torino staat met 39 punten stevig in de middenmoot.

Vilhena (28) is bezig aan zijn eerste seizoen in de Italiaanse voetbalcompetitie. Salernitana huurt de middenvelder van de Spaanse club Espanyol.

Opmars van Juventus richting Champions League stokt

Juventus heeft de tweede nederlaag op rij moeten incasseren in de Italiaanse voetbalcompetitie. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri ging met 1-0 onderuit bij Sassuolo, door een doelpunt na een uur spelen van Grégoire Defrel. Daardoor stokte de opmars van Juventus richting de plaatsen die recht geven op tickets voor de Champions League.

De club uit Turijn moest in januari maar liefst 15 punten inleveren, als straf voor overtredingen van de financiële regels. Juventus viel daardoor ver terug op de ranglijst van de Serie A. De ploeg van Allegri klom de afgelopen weken weer omhoog, maar blijft nu hangen op de zevende plaats. 'Juve' verloor vorige week met 2-1 bij Lazio en ook tegen Sassuolo ging het mis. De achterstand op AC Milan, dat vierde staat, bedraagt 9 punten.

Doelman Wojciech Szczesny ontbrak bij Juventus. De Pool moest zich donderdag in de Europese thuiswedstrijd tegen Sporting (1-0) kort voor rust laten vervangen, omdat hij last had van hartkloppingen. Hoewel Szczesny zich al snel beter voelde, stond reservekeeper Mattia Perin zondag onder de lat.

Juventus speelt donderdag in Lissabon de return tegen Sporting. Inzet van dat duel is een plek in de halve finales van de Europa League.