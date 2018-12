Overmars opvallende afwezige bij Ajax

Financieel directeur Jeroen Slop en directeur spelerszaken Overmars zijn gezien de ontwikkelingen op de transfermarkt – met de aanstaande komst van Siem de Jong, de afwikkeling van de deal van Maximilian Wöber én het megabod op Kasper Dolberg – in Amsterdam achtergebleven.

Ook vandaag reizen zij niet naar Trondheim en dat is zeker in het geval van Overmars tegen zijn gewoonte. Het geeft aan hoe hoog de werkdruk nu in de directiekamer is.

