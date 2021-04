’Wout Weghorst is helemaal geen coronawappie’

Dit keer gaat het over de keepers van Ajax. André Onana lijkt zijn contract niet te verlengen, en Remko Pasveer (37) is al gehaald. Driessen en Verweij over de keuzes die in Amsterdam worden gemaakt. Ook komt de toekomst van Nicolas Tagliafico aan bod.

Ook is er veel buitenlands nieuws in Kick-off. Het gaat over Wout Weghorst en zijn denkbeelden over corona, maar ook over de zinderende ontknoping in de Spaanse competitie. Wie wordt er kampioen? Driessen, Verweij en Sedee verschillen van mening.

Verder: waar ligt de toekomst van PSV-coach Roger Schmidt, en gaat de Super League er later toch komen?

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify en Apple Podcasts.