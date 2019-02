Nieuwe kleuren en sponsor voor Williams

Het Britse team heeft de vertrouwde witte kleur behouden, maar heeft voor ander soort blauw gekozen. De onderkant van de wagen is grotendeels zwart.

Tevens werd Rokit gepresenteerd als nieuwe titelsponsor. Komen seizoen heet het team officieel Rokit Williams Racing.

George Russell en Robert Kubica Ⓒ Williams

Williams is al jaren niet meer het topteam dat het ooit was. Vorig jaar eindigde het als laatste in het constructeurskampioenschap. Volgens teambaas Claire Williams moet de renstal in 2019 weer iets kunnen opkrabbelen. „We zijn behoorlijk blij dat we een aantal belangrijke problemen hebben weten op te lossen.”

Robert Kubica keert bij Williams terug in de Formule 1 nadat hij in 2011 zwaargewond raakte bij een ernstig rally-ongeluk. George Russel maakt zijn debuut, nadat Lance Stroll (verkast naar Racing Point F1) en Sergej Sirotkin aan de kant zijn geschoven.

Het rood van voormalig titelsponsor Martini is verdwenen. Ⓒ Reuters