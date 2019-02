Haase druipt af in Ahoy

De Kazak Michail Koekoesjkin was in twee sets klaar met de beste Nederlandse tennisser. De setstanden waren 6-2 en 7-6 (4).

Op dinsdag komt de tweede Nederlandse deelnemer in actie. Tallon Griekspoor neemt het in de tweede avondpartij op tegen de als tweede geplaatste Rus Karen Chatsjanov.

Haase nam voor de elfde keer deel aan het ATP-toernooi in Ahoy. Twee keer bereikte hij de kwartfinales, maar hij verdween ook zes keer op rij al na één ronde uit het toernooi. Vorig jaar stuitte hij in een memorabele partij in de kwartfinales tegen Roger Federer. De Zwitser heroverde die avond de hoogste positie op de wereldranglijst en werd de oudste nummer één in het mondiale tennis ooit.

De magie van die partij was maandagmiddag in Ahoy ver te zoeken. De tribunes waren zeer matig bezet en Haase begon ook nog uiterst pover tegen de Kazak die twee plaatsen hoger op de wereldranglijst staat. Twee breaks - de eerste in de openingsgame - bezorgden Koekoesjkin vlotte setwinst. Haase herpakte zich in de tweede set en overtuigde nu wel in zijn servicegames. In de zesde game, bij een 3-2-stand, knokte hij zich na een 40-0-achterstand zelfs naar zijn eerste breakkans. Maar Haase benutte die niet, werkte zelf bij 5-5 vijf breakpunten van Koekoesjkin weg om op een tiebreak uit te komen.

Daarin verloor Haase meteen zijn opslag, hervond zich even maar leidde met een mislukte smash vanuit het achterveld de ondergang in. Koekoesjkin benutte bij 6-4 zijn eerste matchpoint en mag blijven in Rotterdam waar mogelijk een duel wacht met de Griekse belofte Stefanos Tsitsipas.