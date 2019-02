Ene jaar Ahoy is het andere niet voor Haase

Robin Haase kwam er niet aan te pas in Ahoy. Ⓒ ANP

Vorig jaar verloor Robin Haase in een volgepakt Ahoy in de kwartfinales op een vrijdagavond van Roger Federer. Dit jaar was het ABN AMRO World Tennis Tournament voor de 31-jarige Hagenaar een kort optreden op een maandagmiddag tegen de Kazak Michail Koekoesjkin voor een handjevol toeschouwers.