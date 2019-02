Courtois: ’We moeten Ajax pijn doen waar het kan’

„Ajax is een taaie opponent, maar we hopen natuurlijk dat we door zullen gaan. Het worden twee leuke wedstrijden denk ik, want beide teams proberen mooi voetbal te spelen. Bovendien leunen zij ook nooit naar achter”, zegt hij op de site van de UEFA.

De Belgische doelman gaat wat dieper in op het spel van de Amsterdammers. „Ze hebben een goed team, met een mix van ervaring en jonge, getalenteerde spelers. Ze gaan niet verdedigen in eigen huis. We moeten dan ook geconcentreerd spelen, goed verdedigen en Ajax proberen pijn te doen waar dat kan.”

Bekijk ook: Real in aanloop naar clash met Ajax zonder Benzema