’Ook start seizoen 2020/2021 opschuiven?’

„Als wij 1 juli klaar zijn, moeten we half juli dan alweer Europese voorrondes spelen?”, vraagt Toon Gerbrands zich af. „Moet naast het EK dan ook de start van de competities verschoven worden? Die scenario’s liggen allemaal nog op de plank.”

„Ook de transfermarkt is onvoorspelbaar”, zegt Gerbrands. „Eerder bekeek men het EK en ging het daarna pas volle bak los qua transfers. In dat opzicht was het EK voor ons wellicht lastig geweest, omdat we vroeg in het seizoen alweer zouden moeten beginnen. Maar dat is niet meer aan de orde.”

Over het algemeen kunnen spelers meer waard worden op een eindtoernooi. „Maar dat het EK niet wordt gespeeld, is nou eenmaal een feit”, weet Gerbrands. „Interessant wordt ook of clubs terughoudender zullen zijn om te investeren na deze periode.”

Bij PSV loopt één belangrijk (huur)contract af op 1 juli, dat van linksback Ricardo Rodriguez. De Zwitsers international kwam om zich in de kijker te spelen voor het EK, om van daaruit een vervolgstap te maken. Het verandert niets aan de situatie. De kans is gezien zijn salaris bij AC Milan klein dat hij volgend seizoen in Eindhoven speelt.