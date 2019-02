Video: KNVB geeft VAR-momenten FC Utrecht-PSV prijs

Bij de tussenstand van 2-2 is FC Utrecht in de aanval. Op het moment dat Gustafson de bal wil aannemen, wordt hij naar de grond gewerkt door Dumfries. De back van PSV glijdt in zijn eigen strafschopgebied uit en neemt in zijn val Gustafson mee. Opnieuw kent Van Boekel geen strafschop toe.

Na het bekijken van de situatie, roept VAR Makkelie Van Boekel op om de beelden op het scherm naast het veld te bekijken. ,,Hij brengt hem toch ten val?”, roept Makkelie nog. Ook na het bekijken van die beelden, blijft de scheidsrechter bij zijn eerste beslissing om geen strafschop toe te kennen.

De Jong

Ook het veelbesproken VAR-moment in de eerste helft bij FC Utrecht-PSV - waarbij Luuk de Jong werd vastgehouden in de zestienmeter van de Utrechters, maar waarbij leidsman Pol van Boekel ondanks het advies van de VAR toch geen strafschop gaf, is door de KNVB vrijgegeven.

Bij de tussenstand van 1-0 in het voordeel van de thuisploeg, krijgt PSV in minuut 29 een corner. Terwijl de bal onderweg is, wordt PSV-spits Luuk de Jong aan zijn shirt getrokken door FC Utrecht-verdediger Timo Letschert. Scheidsrechter Pol van Boekel ziet het vasthouden, vindt het niet voldoende voor een strafschop en laat doorspelen. Het vasthouden wordt door VAR Danny Makkelie nader bekeken.

Van Boekel laat Makkelie weten dat hij het vasthouden heeft gezien, maar het niet voldoende vindt voor een strafschop. Makkelie antwoordt na enige tijd dat hij ziet dat er sprake is geweest van langdurig vasthouden en dat hij het discutabel vindt. Van Boekel laat daarop doorspelen.