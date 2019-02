PSG zet definitief streep door Cavani

De Uruguayaanse aanvaller is niet voldoende hersteld van een heupblessure, zei trainer Thomas Tuchel maandag.

Het wegvallen van Cavani is een tegenvaller omdat de Braziliaanse aanvaller Neymar wegens een voetblessure voorlopig ook niet in actie komt.

„Het is niet de taak van Kylian Mbappé om Cavani of Neymar te vervangen, hij moet zijn eigen spel spelen”, aldus coach Tuchel over de jonge Fransman, die samen met Neymar en Cavani dit seizoen van grote waarde is voor Paris Saint-Germain.