De Kogel ontroerd bij benefietduel

Dat geld is bijeengebracht door een crowdfunding-actie om de oud-speler van FC Utrecht, Go Ahead Eagles, Almere City en VVV-Venlo financieel te ondersteunen. De Kogel heeft door een ernstig auto-ongeluk op Malta zijn voetballoopbaan abrupt moeten beëindigen en is geconfronteerd met hoge medische kosten, waardoor hij het financieel lastig heeft. Ook de opbrengst van het in 2-4 geëindigde duel gaat naar De Kogel, een bedrag van circa 7600 euro.

De Kogel toonde zich geëmotioneerd door alle support. „De mooie woorden die iedereen heeft gesproken voel je binnenkomen. Het is een dubbel gevoel, want je staat natuurlijk liever op een andere manier in het middelpunt. Maar het is fantastisch wat er voor mij is georganiseerd. Dit is een mooi steuntje in de rug en het helpt me om verder te gaan met mijn leven. Ik wil daar iedereen voor bedanken.”