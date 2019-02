Oud-winnaar Wawrinka in Ahoy langs Paire

De 33-jarige Zwitser rekende maandag in de eerste ronde in Ahoy af met de Fransman Benoît Paire: 7-6 (4) 6-1.

Wawrinka, winnaar van drie grandslamtoernooien, kwam in de eerste set terug van een break achterstand. De nummer 68 van de wereld won vervolgens overtuigend de tiebreak en liet Paire in de tweede set kansloos. Paire is de mondiale nummer 58.

Wawrinka won het toernooi in Rotterdam in 2015 en is dit jaar een van de weinig overgebleven publiekstrekkers. In de tweede ronde stuit hij op de als vierde geplaatste Canadees Milos Raonic of de Duitser Philipp Kohlschreiber. Zij treffen elkaar dinsdag in de openingsronde.