Van der Poel kan ’onmogelijk’ record evenaren

„Dat is een record dat ik wel graag wil delen”, aldus de Nederlandse veelvraat.

Sven Nys is de enige die er tot op heden in slaagde om in hetzelfde seizoen alle wedstrijden van de Superprestige te winnen, dat was in het seizoen 2006-2007. De Kannibaal van Baal, toen nog in dienst van Rabobank, won dat jaar alle acht de veldkoersen. „Acht zeges in acht wedstrijden, dat doet niemand mij nog na”, vertelde Nys tijdens de docureeks Flandriens van het Veld in 2012.

Huzarenstukje

Enkele jaren later is daar plotseling ene Van der Poel die op het punt staat om hetzelfde huzarenstukje op te voeren. „Nu ik zo dicht bij dat record ben, wil ik dat graag ook realiseren”, aldus Van der Poel na afloop van zijn zege in Hoogstraten.

Nys had tijdens dat bewuste seizoen weinig concurrentie in de 25ste editie van de Superprestige: niemand reed zo consistent voorin. Nummer twee Erwin Vervecken telde na afloop veertig punten minder dan Nys: een enorme hoeveelheid als je bedenkt dat de winnaar er slechts 15 krijgt. Al waren er dat jaar, ter ere van het jubileum van de Superprestige, wel dubbele punten te verdienen tijdens de manches in Gavere-Asper en Diegem.

Akkefietje

Overigens was er dat seizoen in Hoogstrateneen akkefietje tussen Nys en zijn Rabobank-teamgenoot Richard Groenendaal. De Nederlander moest het toen in de sprint afleggen tegen Nys en was daar duidelijk niet van gediend, aangezien hij bij het overschrijden van de streep een wegwerpgebaar maakte.

Opmerkelijk: twee jaar geleden slaagde VDP er al bijna in om een perfecte acht op acht te behalen in de Superprestige. Toen won hij zeven van de acht wedstrijden. Enkel de loodzware GP Région Wallonne op en rond het befaamde circuit van Spa-Francorchamps won hij niet: daar moest de regerende wereldkampioen zijn meerdere erkennen in zijn rivaal Wout van Aert.