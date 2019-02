Aboutaleb: ’Ajax-fans waren welkom bij bekerfinale tegen Feyenoord’

„Voor de finale waren Ajax-fans welkom geweest. Er was dan één finale geweest. Dat stelt enorme uitdagingen. Daar lopen wij niet voor weg”, zei hij in het radioprogramma Rijnmond Nu. Wel benadrukte hij nogmaals dat er geen Ajax-fans welkom zijn voor de halve finale in de beker.

Aboutaleb is niet ’opgelucht’ dat de twee clubs elkaar niet treffen in de finale. Het liefst ziet hij gewoon uit-supporters in de Klassieker. „Ik ben pas opgelucht als supporters bereid zouden zijn elkaar heen-en-weer te accepteren. En als die acceptatie goed en ordentelijk gaat.”

Op woensdag 27 februari spelen Feyenoord en Ajax tegen elkaar in het bekertoernooi.