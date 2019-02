Newcastle verspeelt zege in blessuretijd

Het elftal van de Spaanse trainer Rafael Benitez stond maandag in de uitwedstrijd tegen nummer zeven Wolverhampton Wanderers lange tijd voor, maar in de 95e minuut ging het alsnog mis: 1-1.

Middenvelder Isaac Hayden opende in de 56e minuut met zijn eerste doelpunt dit seizoen in de Premier League de score. De gelijkmaker van Wolverhampton kwam diep in blessuretijd op naam van de Franse verdediger Willy Boly.

Newcastle is nu gedeeld zestiende en heeft net als Cardiff City 25 punten. Daaronder staan nog Southampton (24 punten), Fulham (17 punten) en Huddersfield Town (11 punten). Drie clubs degraderen rechtstreeks uit de Premier League.