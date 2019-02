Huntelaar wil geschiedenis schrijven met Ajax

Klaas-Jan Huntelaar staat oog in oog met zijn oude werkgever Real Madrid. „Ik denk dat het in onze tijd niet zo Koninklijk was. Op een gegeven moment moest iedereen eruit.” Ⓒ AFP & HOLLANDSE HOOGTE

AMSTERDAM - Op het moment dat Klaas-Jan Huntelaar (35) – bijna dertien jaar geleden, op 22 februari 2006 – voor Ajax zijn debuut maakte in de Champions League, zaten Matthijs de Ligt (toen 6), Noussair Mazraoui (8), Donny van de Beek (8) en Frenkie de Jong (8) op de basisschool en pas sinds kort op voetbal. Morgen trekt de routinier met de jonkies ten strijde tegen zijn oude club Real Madrid. „Als we spelen zoals we eerder in de Champions League hebben gedaan, kunnen we het Madrid moeilijk maken. Maar zij zijn in eerste instantie de favoriet.”