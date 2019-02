Na afgang in Almelo: ’Veel aan de hand’

„We pakken na de winterstop te weinig punten. In de eerste helft zie je Heracles opportunistisch spelen. Dan moeten wij als team de duels winnen, dicht bij elkaar zijn en elkaar helpen. Dat gebeurde te weinig. Feyenoord-uit was ook slecht. Nu hebben we wel iets meer gevochten, maar we moeten veel meer geven, anders wordt het niks.”

In de rust werd aangegeven hoe het anders moest. „Maar dan moeten we dat wel doen”, aldus Huntelaar. „We hebben niets aan achteraf praten. Als je ziet hoe we kansen tegen krijgen, dan is dat puur slechte passing van ons.” En over duels winnen: „Als je niet lekker in de wedstrijd zit, moet je er op een andere manier in komen, meer werken, meer vechten. Dan gaat het over andere dingen dan mooi voetbal.”

Toch is de Ajax-speler hoopvol gestemd. „Hoe we het gaan omdraaien? Door de eerstvolgende wedstrijd te winnen. Dan zullen we tegen Real Madrid anders het veld in moeten stappen dan tegen Heracles. Ik denk dat de ploeg daartoe in staat is.”

