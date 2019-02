Huntelaar nog niet in gesprek met Ajax

„Ik zag ook iets in de media, maar laat ik me eerst maar eens focussen op de wedstrijden”, aldus Huntelaar. „We zijn nog niet in gesprek.”

Huntelaar keerde in 2017 terug bij Ajax. Eerder kwam de 35-jarige Achterhoeker van 2006 tot en met 2008 uit voor de club uit Amsterdam. Vervolgens speelde Huntelaar voor Real Madrid, AC Milan en Schalke 04. Voordat hij in 2006 bij Ajax belandde kwam de spits uit voor PSV, De Graafschap, AGOVV en sc Heerenveen.

In 76 interlands trof Huntelaar 42 keer doel. Alleen Robin van Persie scoorde vaker in het Nederlands elftal. Huntelaar was aanwezig tijdens de WK’s van 2010 en 2014 en de EK’s van 2008 en 2012. Alleen tijdens dat laatste toernooi trof hij geen doel.

