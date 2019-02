Vitesse in crisissfeer

Leonid Slutsky Ⓒ Hollandse Hoogte

ARNHEM - Vitesse dacht met het binnenhalen van de Russische toptrainer Leonid Slutsky dichter naar de traditionele topdrie te kunnen kruipen, maar is inmiddels in hetzelfde wisselvallige patroon verzeild geraakt als vorig jaar onder trainer Henk Fraser. De zeer teleurstellende resultaten in 2019 waren gisteren een belangrijk gespreksonderwerp bij een al eerder geplande meeting tussen de directie, clubeigenaar Valeriy Oyf en de raad van commissarissen.