Ruis op lijn bij de VAR

Pol van Boekel (r.) heeft het aan de stok met Timo Letschert. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

AMSTERDAM - Niet alleen tijdens FC Utrecht-PSV (2-2) blijkt sprake te zijn geweest van miscommunicatie (tussen VAR Danny Makkelie en scheidsrechter Pol van Boekel), ook daarna ging het mis. KNVB-official Reinold Wiedemeijer, die bij FOX Sports een toelichting gaf op het optreden van de VAR, zei dat Makkelie zijn collega Van Boekel tot twee keer toe had geadviseerd een strafschop te geven, maar de ex-arbiter beschikte over onjuiste informatie. Dat blijkt uit het ’ARAG KNVB VAR-moment’, in dit geval twee momenten.