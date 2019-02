’Linksback hoeft geen vriend van linksbuiten te zijn’

Bert van Marwijk op de training met schoonzoon Mark van Bommel Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Bert van Marwijk vindt dat trainers niet moeten doorslaan in teambuilding. „Ik zie veel coaches met de ploeg gaan paintballen en andere sociale bezigheden plannen om spelers naar elkaar toe te laten groeien. Je moet oppassen daar niet in door te slaan”, zegt hij in zijn column in de Telegraaf.