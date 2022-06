Flinke tegenvaller voor Sarina Wiegman bij Engeland

De 34-jarige centrale verdediger was acht jaar aanvoerder van het nationale team. Sinds januari heeft ze last van een achillespeesblessure.

„Het was een moeilijke beslissing, maar ze is gewoon niet klaar voor het spelen van wedstrijden”, lichtte Wiegman haar besluit toe. „Het was een kwestie van tijd en die tijd hebben we niet. Het is jammer, want ze is zo’n grote speelster en ze heeft zo’n grote impact gehad op het spel van Engeland. Natuurlijk was ze zeer, zeer teleurgesteld.”

Steph Houghton Ⓒ Reuters

Houghton, speelster van Manchester City, speelde 121 keer voor het Engelse elftal. Wiegman heeft Leah Williamson van Arsenal tot de nieuwe aanvoerder benoemd.

Engeland begint het EK in eigen land op 6 juli tegen Oostenrijk en treft in de groepsfase ook Noorwegen en Noord-Ierland.