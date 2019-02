Bahreinse voetballer terug in Australië

Een Thaise rechter stelde Al Araibi maandag op vrije voeten, nadat het verzoek om uitlevering aan Bahrein onder politieke druk was ingetrokken. De 25-jarige verdediger moest in zijn geboorteland nog een celstraf van tien jaar uitzitten.

Al Araibi was eind november opgepakt op de luchthaven van Bangkok toen hij met zijn vrouw op huwelijksreis wilde gaan. Via Interpol liep een verzoek van Bahrein om de voormalige international op te pakken. De voetballer, een uitgesproken tegenstander van het regime in Bahrein, was in 2014 gevlucht naar Australië. Hij kreeg daar politiek asiel en had zijn voetbalcarrière weer opgepakt.

Honderden voetbalfans verwelkomden Al Araibi in Melbourne. De voetballer droeg het shirt van zijn club Pascoe Vale, waarvoor hij sinds 2018 uitkomt. De voormalig international van Bahrein speelt sinds 2015 in Australië.

„Australië is mijn land. Ik heb het staatsburgerschap nog niet, maar het is mijn land. Ik houd van Australië”, zei Al Araibi op het vliegveld. Hij bedankte de fans die hem met ’Welkom thuis Hakeem’ toeschreeuwden.

