Sparta jaagt op ’fans’

Na afloop van het duel verzamelden tientallen ‘supporters’ zich voor het spelershome om verhaal te halen bij spelers. Een aantal daarvan drong binnen. De club probeert de indringers met de politie via camerabeelden te identificeren om (forse) maatregelen te treffen.

,,Het was schrikken, door extra politie-inzet was de situatie gelukkig snel onder controle’’, zegt algemeen directeur Manfred Laros. ,,We accepteren dit niet. Teleurstelling, waar we allemaal verdomd veel last van hadden, mag niet omslaan in dit soort acties. Een aantal personen kwam binnen en er zijn wat duwen uitgedeeld. Als ze geïdentificeerd worden? Dan hebben ze wel een probleem, laat ik het daar nu bij houden.’’

Het spelershome is, net als bij andere clubs, een stukje privé op Het Kasteel waar familie en andere vertrouwelingen van de spelers zich rondom de wedstrijd ophouden. Dat zij op deze wijze ineens middenin de woede terechtkomen richting het elftal, vindt Sparta vanzelfsprekend not done.

Royston Drenthe liet zich daar direct na het voorval al over uit. ,,Als je dicht bij mijn familie komt, gaan er koppen rollen’’, zei Drenthe woest. ,,Daar ben ik van geschrokken. Voetbal is mijn leven, mijn familie is mijn adem. Op het moment dat dat jij denkt dat je als persoon kan binnendringen in het spelershome, verlies je een bepaald respect voor mensen die er niks mee te maken hebben.’’

De groep werd door de politie weggedreven. Er werden geen aanhoudingen verricht