Griekspoor gaat thriller komende dagen verwerken: ’Nu ben ik doodziek van die partij’

PARIJS - Toen Tallon Griekspoor woensdag een krankzinnige tiebreak binnensleepte en 2-1 voor stond in sets, mocht hij hopen op een prachtige primeur in Parijs. Niet veel later kon hij de wedstrijd uitserveren. Toch ging het mis voor de 26-jarige tennisser. Hubert Hurkacz schakelde op dat moment een tandje bij en het was de huidige nummer 14 van de wereld die uiteindelijk het meeslepende gevecht won. Griekspoor strandde na 4 uur en 41 minuten in het zicht van de haven. „Natuurlijk ben ik hier doodziek van.”