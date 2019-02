Harden houdt briljante scorereeks in stand

Harden had wel een moeilijke avond. De superster van de Rockets had last van een schouderblessure en het scoren viel hem beduidend minder makkelijk dan in andere wedstrijden. Met minder dan 3 minuten op de klok stonden ’pas’ 20 punten achter zijn naam. Harden pepte zich op voor een slotoffensief en met een rake driepunter in de laatste minuut tilde hij zijn score nog net boven de 30 uit.

Paul George was de grote uitblinker bij Oklahoma City Thunder, dat met 120-111 won van Portland Trail Blazers. Hij noteerde niet alleen 47 punten, maar ook nog eens 12 rebounds en 10 assists. Russell Westbrook viel daarentegen ook op bij Thunder met zijn tiende ’triple double’ op rij, een record in de Amerikaanse NBA. Westbrook noteerde 21 punten, 14 rebounds en 11 assists.

New York Knicks beleefde een dramatische avond met de zeventiende nederlaag op rij. De club kwam nog goed terug in de wedstrijd tegen Cleveland Cavaliers, maar verloor toch met 107-104. De reeks van zeventien achtereenvolgende nederlagen is niet eerder voorgekomen in het bestaan van de club. De Knicks bungelen onderaan in de NBA met 10 overwinningen tegen 46 verliesbeurten.