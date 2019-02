’Bale spreekt na zes jaar Real nog steeds geen Spaans’

Volgens de Braziliaanse verdediger van de Koninklijke is Bale na zes jaar Spanje nog altijd de Spaanse taal niet machtig. De linkeranvaller uit Wales maakte in de zomer van 2013 de overstap van Tottenham Hotspur naar de hoofdstad van Spanje.

„Ik was verdrietig dat Kiko Casilla Real Madrid verliet (hij verkaste naar Leeds United, red.). Ik vroeg altijd hoe het met hem ging. Nu voelt het leeg”, tekent Marca op uit de mond van Marcelo.

„Aan de andere kant zit Bale, maar hij kan geen Spaans. Hij spreekt alleen maar Engels. We doen het met gebarental. En ik zeg: ’Hé, hallo en goeie wijn’”, vertelde Marcelo lachend aan de Spaanse sportkrant.

In tegenstelling tot Bale had Marcelo wel een heel goede band met de vertrokken hoofdtrainer Zinedine Zidane. „Zijn vertrek was een grote schok voor mij. We hadden een geweldige relatie en spraken elkaar dagelijks. Hij was geïnteresseerd in mij en verdedigde me. Zizou was erg goed voor mij en was bijzonder professioneel. Ik deed alles voor hem. Ik rende, vocht en speelde zelfs geblesseerd”, aldus de 30-jarige Braziliaan.

Marcelo gaat woensdagavond met Real op bezoek bij Ajax in het kader van de achtste finales van de Champions League. Het duel begint om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. Real won de Champions League de afgelopen drie edities en pakte in totaal dertien keer de belangrijkste Europa Cup.