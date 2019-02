Polman en Van der Vaart blijven in Denemarken

„Ik heb het hier fantastisch naar mijn zin en mijn gezin ook. De club voelt als een tweede thuis. Bovendien zie ik de ploeg groeien, ik hoop dat we kunnen meedoen om de Deense titel en ver kunnen komen in de Europacup”, aldus de 26-jarige Polman op de clubsite.

De opbouwspeelster speelt sinds 2013 voor Esbjerg en is geliefd bij de club. „Ze verkeert in topvorm en is volwassen geworden in haar spel. Ik zie haar amper fouten maken”, looft coach Jesper Jensen de Nederlandse international.

Polman was een van de uitblinkers was bij Oranje, dat brons behaalde op het EK afgelopen december in Frankrijk. Bij Esbjerg is ze een ware doelpuntenmachine: 952 goals in 171 wedstrijden.