Kramer: ’Vier jaar geleden was ik boos geworden’

„Ik heb veel gelopen, maar dat is niet erg. Dat was nodig om een resultaat te halen. Dan ben ik niet te beroerd om extra meters te lopen”, aldus de ex-Feyenoorder.

Het resultaat stemde Kramer tot tevredenheid. „We hebben als team geknokt tot het einde. Natuurlijk kun je boos en teleurgesteld zijn over het moment van de niet gekregen penalty, maar een punt tegen PSV is wel iets waar we mee verder kunnen.”

Een week eerder had Kramer nog een zure middag beleefd in Zwolle. „In Zwolle heb ik van de 48e tot en met de 95e minuut warmgelopen zonder erin te komen. Als me dat vier jaar geleden was gebeurd, was ik waarschijnlijk boos geworden. Nu snap ik wel dat je geen spits inbrengt als je met tien man komt te staan.”

Na vijf nederlagen op rij was het punt tegen PSV zeer welkom voor FC Utrecht, al zet het tegelijkertijd weinig zoden aan de dijk, beseft Kramer. „We willen gewoon de play-offs halen en dat betekent dat we wedstrijden moeten gaan winnen. We moeten met z’n allen weer in een positieve flow terechtkomen. De laatste weken is het minder geweest, omdat de resultaten tegenvielen. Nu moeten we zorgen dat we dat om gaan draaien. Het resultaat tegen PSV was een klein stapje in de goede richting en hopelijk kunnen we dat zondag tegen De Graafschap verder uitbreiden. Als we dezelfde energie en bereidheid om te werken hebben, dan moet het goed komen.”