Oranje Leeuwinnen met uitblinkende Jackie Groenen langs IJsland

Na het magere resultaat tegen Tsjechië (1-1) besloot de nieuwe bondscoach Mark Parsons om Sherida Spitse weer in de basis te posteren. De middenvelder begon vrijdag op de bank tijdens het debuut van de Engelsman. Met de Ajacied in de basis kwamen de Leeuwinnen na ruim twintig minuten op voorsprong. Daniëlle van de Donk werd gevonden door Jackie Groenen en schoot vanuit de draai raak.

Nederland was, hoewel beter, niet heel erg dominant te noemen in de IJslandse hoofdstad. De thuisploeg wist ook regelmatig dreigend te zijn en ook maakte Sari van Veenendaal het een keer zelf spannend door de bal uit haar handen te laten glippen bij een uitworp.

Ook na rust was het betere spel voor Oranje met na een klein uur een grote kans voor Spitse, die de bal naast mikte. Toch was er weer zo nu en dan IJslands gevaar via dit keer Dagný Brynjarsdóttir, maar haar poging belandde via een Nederlandse voet in het zijnet. Het bleek het laatste wapenfeit bij een 0-1 stand, want Groenen trapte niet veel later vanaf ruim twintig meter de bal met een fraaie knal richting de bovenhoek. Spits had een kwartiertje later nog een fraaiere goal in gedachten, maar haar volley landde naast het doel.

Ondanks nog twee aardige kansen voor IJsland, kan Nederland de eerste zege onder Parsons bijschrijven. Over een maand volgen de volgende WK-kwalificatieduels. Dan zijn respectievelijk Cyprus en Wit-Rusland de tegenstanders.

Wiegman denderend van start

De Engelse voetbalvrouwen hebben ook de tweede WK-kwalificatiewedstrijd onder leiding van de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman met grote cijfers gewonnen. De Britse ploeg was in en tegen Luxemburg oppermachtig en eindigde zelfs in de dubbele cijfers: 0-10. Ellen White (twee), Alex Greenwood (twee), Millie Bright (twee), Nikita Parris, Bethany England, Rachel Daly en Jessica Berscheid (eigen doel) kwamen tot scoren. De laatste drie treffers vielen in de extra tijd.

Wiegman debuteerde afgelopen vrijdag als bondscoach van Engeland met een ook al klinkende zege tegen Noord-Macedonië in Southampton (8-0).