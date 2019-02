Ajax wil slechte reeks tegen Real doorbreken

De club uit Amsterdam verloor namelijk de laatste zes wedstrijden van de Koninklijke. In die wedstrijden maakte Ajax slechts twee doelpunten. Van 2010 tot en met 2012 bleek Real elke keer veel beter in de groepsfase van de Champions League. Ajax verloor met achtereenvolgens 2-0, 4-0, 3-0, 3-0, 4-1 en 4-1 van de Spaanse grootmacht.

Winnen deed Ajax natuurlijk ook meer dan eens van Real. De laatste keer dat de Amsterdammers de dertienvoudig winnaar van de belangrijkste Europa Cup versloegen was in 1995. In een memorabel duel zegevierde Ajax met 0-2 in Bernabéu. Al deed die uitslag eigenlijk geen recht aan de totale superioriteit van Ajax in die wedstrijd.

Marc Overmars in actie tegen Real Madrid. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Ook de drie duels daarvoor werden overigens gewonnen. In 1995 zegevierde Ajax thuis met 1-0 over de meest succesvolle Europese club uit de geschiedenis. Destijds maakte Marc Overmars, tegenwoordig directeur voetbalzaken in Amsterdam, de winnende treffer.

Bekijk ook: Huntelaar wil geschiedenis schrijven met Ajax

In het seizoen 1972/1973 schakelde Ajax de hoofdstedelingen uit in de halve finales van de Europa Cup 1. In Amsterdam werd er met 2-1 gewonnen. Twee weken later won Ajax dankzij een doelpunt van Gerrie Mühren met 0-1 in Madrid. Het was de wedstrijd waarin de in 2013 overleden Mühren de bal een aantal keren achteloos hooghield in Bernabéu.

In het seizoen 1967/1968 troffen de twee grootmachten elkaar voor het eerst. Real Madrid was in een dubbele confrontatie (1-1 en een 2-1 zege) net wat beter dan Ajax.

Bekijk ook: Benzema is er gewoon bij tegen Ajax

Het treffen in de achtste finales van de Champions League begint woensdagavond om 21.00 uur. Op 5 maart volgt de return.