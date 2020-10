KNVB-beker: De Graafschap verrast FC Twente

Het afgelopen weekeinde leed FC Twente in de competitie bij FC Utrecht de eerste nederlaag van het seizoen.

Halverwege leidde De Graafschap met 0-2. Mohamed Hamdaoui en Joey Konings scoorden voor de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie. Met een inmiddels op vier plaatsen gewijzigd elftal kwam de thuisclub na de hervatting door een treffer van Casper Staring op 1-2. Ver in blessuretijd scoorde Julian Lelieveld voor De Graafschap.

Joël Drommel ontbrak in het doel van FC Twente wegens een lichte blessure. Jeffrey de Lange (22) maakte daardoor zijn debuut voor de club in een officiële wedstrijd. Verder begonnen reguliere basisspelers als Wout Brama, Vaclav Cerny en Jayden Oosterwolde op de bank. Brama en Cerny vielen halverwege in.