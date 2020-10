KNVB-beker: De Graafschap verrast FC Twente, FC Utrecht door

Het afgelopen weekeinde leed FC Twente in de competitie bij FC Utrecht de eerste nederlaag van het seizoen.

Halverwege leidde De Graafschap met 0-2. Mohamed Hamdaoui en Joey Konings scoorden voor de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie. Met een inmiddels op vier plaatsen gewijzigd elftal kwam de thuisclub na de hervatting door een treffer van Casper Staring op 1-2. Ver in blessuretijd scoorde Julian Lelieveld voor De Graafschap.

Joël Drommel ontbrak in het doel van FC Twente wegens een lichte blessure. Jeffrey de Lange (22) maakte daardoor zijn debuut voor de club in een officiële wedstrijd. Verder begonnen reguliere basisspelers als Wout Brama, Vaclav Cerny en Jayden Oosterwolde op de bank. Brama en Cerny vielen halverwege in.

FC Utrecht verslaat met enige moeite FC Dordrecht

FC Utrecht heeft de volgende ronde van het bekertoernooi bereikt. Coach John van den Brom zag zijn elftal winnen bij FC Dordrecht; 2-4.

Bart Ramselaar zette, op aangeven van Eljero Elia, FC Utrecht al vroeg op voorsprong. Even was er hoop voor de nummer laatst van de Keuken Kampioen Divisie, vanwege de gelijkmaker van Nikolas Agrafiotis. Door opnieuw Ramselaar en Gyrano Kerk stond de favoriet halverwege op 1-3.

Dordrecht gaf echter niet op en kwam na de hervatting door Nikolas Agrafiotis op 2-3. Ongeveer 10 minuten voor tijd besliste Sander van de Streek het duel in Utrechts voordeel; 2-4.

Heerenveen schakelt TOP Oss met 3-1 uit

Heerenveen heeft TOP Oss in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi uitgeschakeld. In Friesland werd het 3-1 voor de ploeg van trainer Johnny Jansen. Alle doelpunten vielen in de eerste helft.

Bij de thuisploeg kregen basiskrachten Sherel Floranus, Jan Paul van Hecke en Oliver Batista Meier rust. In hun plaats verschenen Hamdi Akujobi, Ibrahim Dresevic en Sieben Dewaele aan de aftrap. Na iets meer dan tien minuten opende Joey Veerman de score.

De bezoekers reisden vanwege meerdere besmettingen met het coronavirus met een selectie van slechts zestien man af naar Friesland. Toch kwamen de Brabanders na een halfuur spelen langszij. Joshua Sanches bracht de gelijkmaker op zijn naam.

Heerenveen had niet veel tijd nodig om weer aan de leiding te komen. Benjamin Nygren maakte drie minuten na de goal van Oss alweer 2-1. Vlak voor rust kopte Rodney Kongolo raak uit een hoekschop. Daarna viel de productie aan beide kanten stil.