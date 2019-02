Benzema is er gewoon bij tegen Ajax

De Franse spits sloeg maandag de training bij de Spaanse club over en ging zaterdag in de gewonnen derby tegen Atlético Madrid (1-3) kort voor tijd naar de kant. Maar hij blijkt toch fit genoeg om mee te gaan naar Amsterdam.Benzema is de laatste weken goed in vorm. De 31-jarige spits maakte dit kalenderjaar al zeven doelpunten.

Spelmaker Isco is niet opgenomen in de selectie. Hij trainde maandag ook niet mee vanwege een rugblessure. Onder trainer Santiago Solari is hij ook geen vaste waarde. De coach kan woensdag ook niet beschikken over middenvelder Marcos Llorente. Hij liep vorige week een spierblessure op in het duel met FC Barcelona (1-1) in de Spaanse beker.